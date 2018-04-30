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'de feci

Aliağa'da ambulansla TIR'ın çarpışması sonucu 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmirde feci kaza

'in Aliağa ilçesinde ambulansla TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen da 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden Bergama'ya seyreden Hazal Meral idaresindeki 35 HA 318 plakalı ambulans, İzmir Çanakkale yolu Çaltılıdere Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden F.A. yönetimindeki 22 KF 290 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri sürücü Hazal Meral ve Sema Öksüz ile paramedik Esma Başkurt yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Başkurt yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık personelleri Meral ve Öksüz'ün ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 08:40
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