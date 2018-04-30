İmza Türkiye

Türk Silahlı Kuvvetleri, önce Fırat Kalkanı ardından Zeytin Dalı Harekatı ile tarihe geçti. Zeytin Dalı Harekatı ile sınırın diğer tarafı, terör örgütü PKK ile uzantısı PYD'den temizlendi. Afrin'deki operasyonda güvenlik güçlerimizin en büyük destekçisi olan silahların tamamı yerliydi. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ATAK helikopteri, Fırtına Obüsü, Kirpi gibi muharebe sistemleri sayesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda tarihi başarılar elde edildi. İşte yerli silahlarımız:
Alpagu Drone:
Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone "ALPAGU" sayesinde teröristler anında avlandı.
Fırtına Obüsleri (T-155):
Yerli imkanlarla üretilen Fırtına Obüsleri, 40 kilometre menzilli, 1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda Türk mühendislerince üretildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan Fırtına Obüsleri sayesinde terör örgütüne büyük darbe indirildi.
Kirpi:
Özellikle kara harekatlarında büyük öneme sahip Kirpi araçları da yerli üretimlerden... Zırhıyla, askerleri mayınlardan ve el bombalarından koruma özelliklerine sahip.
Kobra:
Dokuz personel taşıyabilen Kobra, harekat bölgesinde güvenlik güçlerimiz için büyük önem taşıyor.
Milli Piyade Tüfeği MPT-76:
Türk mühendisler tarafından tasarlanan Milli Piyade Tüfeği MPT- 76, dakikada 650 atım yapabiliyor. Güvenlik güçlerimiz operasyon boyunca bu yerli silahı kullandı.
Çok namlulu roketatar (T-122 ÇNRA):
Türk mühendisleri tarafından üretilen bu silah, gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında yoğun ateş desteği sağlıyor.
Cirit füzeleri:
Lazer güdümlü füze ASELSAN tarafından üretiliyor.
TR-300 Kasırga Füzesi:
Kasırga Füzesi 100 km. atış yapabiliyor.
Koral radar karıştırıcı:
Üzerinde modern radar karıştırıcı sistemlerinin bulunduğu mobil elektronik harp sistemi KORAL önemli görev üstleniyor.
SİHA:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'ndaki en büyük yardımcılarından biri milli silahlı ve silahsız insansız hava araçları (İHA/SİHA) oldu. Güvenlik güçlerine istihbarat ve ateş desteği sağlayan Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2), harekat kapsamında 4 bin saat görev yaptı. Harp başlıklı füzeye de sahip olan Bayraktar, 150 kilometreden kontrol edilebiliyor.
T-129 ATAK helikopteri:
Yazılımı yerli, Afrin'de ilk kez kullanıldı. Lazerle işaretlenen hedefleri vurdu.
Som Füzesi:
Kısa, orta, uzun menzilli, radara takılmadan, karadan ve denizden ateşlenebilen seyir füzesi.
UMTAS Füzesi
At-Unut ve At-Güncelle kullanım modlarına sahip. Hedefi 3 bin 750 metreden vurabiliyor.
Akıncı ZMA:
Yerli zırhlı muharebe aracı, keskin nişancı kulesine sahip.
Hassas Güdüm Kiti (HGK):
Savaş uçaklarının körü körüne atış yapmaması için bombalara takılan sistem, 40 km'den hedefe bırakılabiliyor.
BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği:
Jandarma Genel Komutanlığı MKE ortak geliştirdi. 7.62 mm çapındaki tüfeğin etkili menzili bin 200 metre.
MİLLİ SİLAH ÇALIŞMALARI
Türkiye'nin savunma sanayi alanında öne çıkan ve üretim aşamasında olan diğer milli silah projeleri ise şöyle:
EUROSAM: Türkiye, Fransa ve İtalya şirketlerinin oluşturduğu EUROSAM Konsorsiyumu tarafından üretilecek füze savunma sistemi.
ALTAY TANKI: Ana muharebe tankı. Türkiye motorunu yerli üretme konusunda çalışmalara hız verdi. Başarılı olunursa Leopar tanklarının yerini alacak.
EJDER VE SAMUR: Ejder Yalçın zırhlı taktik araç, Samur seyyar yüzücü hücum köprüsü.
MİL-GEM (Milli Gemi Projesi): Korvetler ile firkateyn, LHD çok maksatlı amfibi hücum gemisi, LST amfibi gemi, MOSHIP deniz ana kurtarma gemisi, Sahil Güvenlik arama kurtarma gemisi, YTKB karakol botu.
YENİ TİP DENİZALTI: Yeni tip denizaltı projesi. Piri Reis denizaltısı bu yıl suya inecek. 2030'da yeni tip denizaltı sayısı 6'ya ulaşacak.
TF-X SAVAŞ UÇAĞI: HÜRKUŞ eğitim uçağı, HÜRKUŞ silahlı savaş uçağı, TF-X milli savaş uçağı, GÖKTÜRK yer gözetleme uyduları.
STAMP: Sahil güvenlik silah sistemi, MPT-76 milli piyade tüfeği, UMTAS uzun menzilli tanksavar füze sistemi, OMTAS orta menzilli tanksavar füze sistemi...
Siber güvenlik alanında HAVA SOJ, KARA SOJ, SİSAMER, KAYI, HEWS sistemleri.
Araştırma-Geliştirme aşamasında olan Avcı, Mildar, Tuygun, Ulak, İpek, Kristal projeleri.
KARGU DRONE: Alpagu'dan sonra Otonom Doner Kanatlı Vurucu Drone "KARGU". "Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamlarına gelen KARGU, azami 45 saniye hazırlık süresine, 5 kilometre menzile sahip.
Alpagu Drone:
Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone "ALPAGU" sayesinde teröristler anında avlandı.
Fırtına Obüsleri (T-155):
Yerli imkanlarla üretilen Fırtına Obüsleri, 40 kilometre menzilli, 1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda Türk mühendislerince üretildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan Fırtına Obüsleri sayesinde terör örgütüne büyük darbe indirildi.
Kirpi:
Özellikle kara harekatlarında büyük öneme sahip Kirpi araçları da yerli üretimlerden... Zırhıyla, askerleri mayınlardan ve el bombalarından koruma özelliklerine sahip.
Kobra:
Dokuz personel taşıyabilen Kobra, harekat bölgesinde güvenlik güçlerimiz için büyük önem taşıyor.
Milli Piyade Tüfeği MPT-76:
Türk mühendisler tarafından tasarlanan Milli Piyade Tüfeği MPT- 76, dakikada 650 atım yapabiliyor. Güvenlik güçlerimiz operasyon boyunca bu yerli silahı kullandı.
Çok namlulu roketatar (T-122 ÇNRA):
Türk mühendisleri tarafından üretilen bu silah, gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında yoğun ateş desteği sağlıyor.
Cirit füzeleri:
Lazer güdümlü füze ASELSAN tarafından üretiliyor.
TR-300 Kasırga Füzesi:
Kasırga Füzesi 100 km. atış yapabiliyor.
Koral radar karıştırıcı:
Üzerinde modern radar karıştırıcı sistemlerinin bulunduğu mobil elektronik harp sistemi KORAL önemli görev üstleniyor.
SİHA:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'ndaki en büyük yardımcılarından biri milli silahlı ve silahsız insansız hava araçları (İHA/SİHA) oldu. Güvenlik güçlerine istihbarat ve ateş desteği sağlayan Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2), harekat kapsamında 4 bin saat görev yaptı. Harp başlıklı füzeye de sahip olan Bayraktar, 150 kilometreden kontrol edilebiliyor.
T-129 ATAK helikopteri:
Yazılımı yerli, Afrin'de ilk kez kullanıldı. Lazerle işaretlenen hedefleri vurdu.
Som Füzesi:
Kısa, orta, uzun menzilli, radara takılmadan, karadan ve denizden ateşlenebilen seyir füzesi.
UMTAS Füzesi
At-Unut ve At-Güncelle kullanım modlarına sahip. Hedefi 3 bin 750 metreden vurabiliyor.
Akıncı ZMA:
Yerli zırhlı muharebe aracı, keskin nişancı kulesine sahip.
Hassas Güdüm Kiti (HGK):
Savaş uçaklarının körü körüne atış yapmaması için bombalara takılan sistem, 40 km'den hedefe bırakılabiliyor.
BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği:
Jandarma Genel Komutanlığı MKE ortak geliştirdi. 7.62 mm çapındaki tüfeğin etkili menzili bin 200 metre.
MİLLİ SİLAH ÇALIŞMALARI
Türkiye'nin savunma sanayi alanında öne çıkan ve üretim aşamasında olan diğer milli silah projeleri ise şöyle:
EUROSAM: Türkiye, Fransa ve İtalya şirketlerinin oluşturduğu EUROSAM Konsorsiyumu tarafından üretilecek füze savunma sistemi.
ALTAY TANKI: Ana muharebe tankı. Türkiye motorunu yerli üretme konusunda çalışmalara hız verdi. Başarılı olunursa Leopar tanklarının yerini alacak.
EJDER VE SAMUR: Ejder Yalçın zırhlı taktik araç, Samur seyyar yüzücü hücum köprüsü.
MİL-GEM (Milli Gemi Projesi): Korvetler ile firkateyn, LHD çok maksatlı amfibi hücum gemisi, LST amfibi gemi, MOSHIP deniz ana kurtarma gemisi, Sahil Güvenlik arama kurtarma gemisi, YTKB karakol botu.
YENİ TİP DENİZALTI: Yeni tip denizaltı projesi. Piri Reis denizaltısı bu yıl suya inecek. 2030'da yeni tip denizaltı sayısı 6'ya ulaşacak.
TF-X SAVAŞ UÇAĞI: HÜRKUŞ eğitim uçağı, HÜRKUŞ silahlı savaş uçağı, TF-X milli savaş uçağı, GÖKTÜRK yer gözetleme uyduları.
STAMP: Sahil güvenlik silah sistemi, MPT-76 milli piyade tüfeği, UMTAS uzun menzilli tanksavar füze sistemi, OMTAS orta menzilli tanksavar füze sistemi...
Siber güvenlik alanında HAVA SOJ, KARA SOJ, SİSAMER, KAYI, HEWS sistemleri.
Araştırma-Geliştirme aşamasında olan Avcı, Mildar, Tuygun, Ulak, İpek, Kristal projeleri.
KARGU DRONE: Alpagu'dan sonra Otonom Doner Kanatlı Vurucu Drone "KARGU". "Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamlarına gelen KARGU, azami 45 saniye hazırlık süresine, 5 kilometre menzile sahip.
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