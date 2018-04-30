"FERDİ TAYFUR DİNLİYORUM"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobil koleksiyonuna yeni bir araç daha kattı. MHP Lideri'nin 11. klasik otomobilinin markası Mercedes. Yeni otomobilini heyecanla gazetecilere anlatan Bahçeli, hafta sonları Ankara sokaklarında dolaştığını ve Ferdi Tayfur dinlediğini söyledi.
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