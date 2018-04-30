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otomobil koleksiyonunu genişletti



"FERDİ TAYFUR DİNLİYORUM"
Genel Başkanı , koleksiyonuna yeni bir araç daha kattı. MHP Lideri'nin 11. klasik otomobilinin markası Mercedes. Yeni otomobilini heyecanla gazetecilere anlatan Bahçeli, hafta sonları sokaklarında dolaştığını ve dinlediğini söyledi.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 11:25
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