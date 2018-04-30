2018 Diyanet umre kayıtları nasıl yapılır? 2018 umre fiyatları ne kadar?

Her yıl binlerce kişinin umre ve hac ziyareti için önemli organizasyonlara imza atan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 umre turları ve fiyatlarını belirledi. Ekim ayı içerisinde başlayan kayıtlarla beraber ilk kafile Kasım ayının ilk haftası umre yolculuğuna çıkıyor. Diyanet, Ramazan ayını kapsayan umre turu dahil olmak üzere 2018 umre turları 5 döneme ayrılmış. 18 Ekim 2017 Çarşamba günü başlayan ilk müracaatlarla beraber umre sezonu da açılmış oldu. Mekke ve Medine'yi kapsayan umre turlarına; birkaç yıldan beridir Kudüs uğraklı turlar da eklendi. Zenginleştirilen 2018 umre turları 2017 Kasım ayında başlayarak son dönem olan Ramazan ayıyla beraber sona erecek.

UMRE TURLARI BU YIL KASIM AYINDA BAŞLIYOR

Diyanet 2018 umre turları hakkında yapılan açıklama gereği: Suudi Arabistan Umre Mevzuatına göre, umre mevsimi her yıl kameri aylardan 01 Muharrem'de (21 Eylül 2017) başlamaktadır. Ancak vize sisteminin açılması ve gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi için 2018 umre organizasyonu turlarının 2017 yılı Kasım ayı başında başlatılabileceği öngörülmektedir. İlk kafile, 14 Kasım 2017, son kafile ise 8 Mayıs 2018'de yola çıkacak. Turlar, 15 Mayıs'ta son bulacak. Bu çerçevede hazırlanacak tüm turlarda; süre, ücret ve takvim açısından en uygun programların hazırlanmasına gayret edilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 umre yönergesine göre;

*Önceki yıllarda olduğu gibi 2018 umre ücretlerinin de asgari düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.

*2018 umre mevsiminde, vatandaşlarımızın tercihleri de dikkate alınarak, aşağıda özellikleri belirtilen konaklama türlerinde umre organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır.

*Oda tercihli yürüme ve servisli konaklama türlerinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü olacaktır. Ayrıca öğle için kumanya verilecektir. Otel konaklama türlerinde ise sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe şeklinde verilecektir.

*Yürüme mesafeli oda tercihli konaklama türüne ait otellerin, Mekke'de Harem'e uzaklığı en fazla 1000 metre mesafededir. Servisli oda tercihli konaklama türüne ait oteller/binalar ise yürüme mesafesi dışında olduğundan ulaşım servislerle sağlanacaktır.

*Üniversite öğrencilerine yönelik umre turları düzenlenecektir.

* Kudüs bağlantılı umre ve Kudüs turları düzenlenecektir.

* Umreye yönelik irşat, eğitim, seminer, uğurlama, karşılama, görevli istihdamı ve sağlık gibi alanlarda gerekli hizmetler verilecektir.

*Din hizmetleri sınıfında görev yapan personelden;

Aynı dönemde en az 30 kişilik grup oluşturanlar tercihen görevlendirilecektir.

Grup oluşturanlar, ayrı dönemlerde olmak kaydıyla en fazla 2. defa görevlendirilecektir.

40 kişilik grup oluşturanlara ise umre sezonunda bir defaya mahsus olmak üzere ayrıca (1) free umreci götürme hakkı verilecektir.

Umre sezonu boyunca 30 kişiyi tamamlayanlar da tercihen görevlendirilecektir.

*Söz konusu personel tarafından umreye yönlendirilenlerin isimleri, yönlendiren her personel için ayrı ayrı oluşturulacak listelerde müftülüklerce kayıt altına alınacaktır.

*Başkanlığımız emekli personelinden;

30 kişilik grup oluşturanlar grubunun başında görevlendirilecektir.

40 kişilik grup oluşturanlara ise ayrıca (1) free umreci götürme hakkı verilecektir.

*Başkanlığımız ve TDV personelinden çalışanlar ve emekliler; Başkanlığımız organizasyonu ile umreye gitmek istemeleri halinde kendisi, eşi, çocukları, annesi, babası, kayınpederi ve kayınvalidesi için tercih etmiş oldukları umre programı ücreti üzerinden indirim yapılacaktır.

*Bayan vaizler ile bayan kur'an kursu öğreticileri grup oluşturdukları takdirde ihtiyaç halinde kafilede bayan irşat görevlisi olarak da görevlendirilebileceklerdir.

*Umre organizasyonu düzenleyen seyahat acentaları ile kişisel çıkar sağlayacak şekilde işbirliği yapan personel hakkında idari ve disiplin işlemi yapılacaktır. Bu itibarla;

-Seyahat acentalarına umreci yönlendirme mukabilinde kişisel çıkar sağlamaya tevessül edilmemesi, bu türden ilişkisi tespit edilenlere idari ve disiplin işlemi yapılacağının personele yazılı olarak tebliğ edilmesi,

-Personelin mezkûr hükme aykırı davranmamaları için müftülüklerce her türlü önlemin alınması, konunun yakından takip edilmesi, acentalarla çıkar ilişkisine girdiği tespit edilenlerin delilleriyle birlikte derhal Başkanlığımıza bildirilmesi,

-Kendi imkânlarıyla umreye gitmek isteyen personelin; Başkanlık personeline sağlanan indirimden de bahisle Başkanlığımız organizasyonuna yönlendirilmesi,

-Başkanlığımızca gerekli denetimin yapılmasını teminen seyahat acentaları ile umreye gidecek personelin isimlerinin derhal Başkanlığımıza bilindirilmesi, gerekmektedir. Bu hususlarda yaşanan aksamalardan ilgili müftülükler sorumlu olacaktır.

*Müftülükler; bu talimatın ulaşmasından itibaren, alacakları bir onayla "Umre Bürosu" oluşturacaklardır. Büroda görevlendirileceklerin; çalışkan, liyakatli, başarılı ve daha önce bürolarda görevlendirilen tecrübeli personelden seçilmesine itina gösterilecektir.

* Bu görevliler, şimdiden umre talebi olan vatandaşlarımızla irtibata geçerek umre hakkında gerekli bilgileri verecek ve iletişim bilgilerini alarak müftülüklerle irtibat halinde olmalarını sağlayacaklardır.

*Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla, mahalli basın-yayın organlarından yararlanılacaktır. Ayrıca, Başkanlığımızca umre hakkında gönderilen afiş ve broşürler, merkezi camilere ve uygun görülen diğer yerlere asılacaktır.

*Vatandaşlarımız Başkanlığımızın umre organizasyonunda taahhüt ettiği hizmetler doğrultusunda bilgilendirilecek, abartılı vaatlerde bulunulmayacaktır.

*2018 umre organizasyonu tahsilatında Başkanlığımız kurumsal banka hesabı kullanılacağından, müftülükler ayrıca hesap açtırmayacaktır.

*Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın alabileceği yeni tedbirler dikkate alınarak, 2018 Umre Organizasyonu Talimatı, umre fiyatları, umre broşür ve afişleri daha sonra gönderilecektir. Gerekli açıklamalar müftülüklere periyodik olarak ulaştırılacaktır.

2018 Umre Kayıt Ekranı için tıklayınız..

ÖĞRENCİLER VE BAZI MESLEK GRUPLARINA ÖZEL UMRE ORGANİZASYONU

*Özel umre turu talep eden kurum, kuruluş ve vatandaşların talepleri müftülüklerce Genel Müdürlüğümüze bildirilecek ve Genel Müdürlüğümüzce bu taleplerin karşılanmasına gayret gösterilecektir.

*İlahiyat Fakültesi, imam-hatip lisesi ve diğer okul öğrencileri için kendi okullarından birer öğretim görevli/üyesi/öğretmen eşliğinde özel umre turları düzenlenebilecek, bunun için Başkanlığımızca mümkün olan kolaylık sağlanacaktır.

*Meslek grupları, çeşitli firma/iş yerlerinin çalışanlarını ödüllendirmek amacıyla düzenlemek istedikleri özel umre turu talepleri ve buna benzer diğer taleplerin imkânlar ölçüsünde karşılanmasına gayret gösterilecektir.

Öğrencilere özel umre imkanları;

*Diyanet İşleri Başkanlığınca, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyanlar başta olmak üzere, üniversite öğrencilerine özel umre turları yapılacak.

*Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine bir haftalık özel umre turları gerçekleştirilecek. Öğretim üyelerinin rehberliğindeki umre programı, Mekke'de 4-5, Medine'de 2 gün olmak üzere toplam 7 gün sürecek.

*Konaklama, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda olacak. Konaklama türlerine göre 2 kişilik odada kalmak isteyenler için 2 bin 350 lira, 3 kişilik odaya 2 bin 250 lira, 4 kişilik oda için ise 2 bin 150 lira ücret belirlendi.

*Mekke'de otellerden Kabe'ye ulaşım servislerle sağlanacak, Medine'de ise oteller Mescid-i Nebevi'ye yürüme mesafesinde olacak.

*Turlara katılmak isteyenlerin 25 yaşını doldurmamış olması ve Türk Hava Yolları miles&smiles üyesi olma şartı aranacak.

*Öğrenciler, https://www4.thy.com/tkmiles/membersignin.tk?lang=tr internet adresinden miles&smiles üyeliği yapabilecek.

*Umreye gitmek isteyen öğrenciler, il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek veya elektronik ortamda "hac.diyanet.gov.tr" adresinden kayıtlarını yapabilecek. Müftülüğe geçerlilik süresi en az 1 yıl olan pasaport teslim edilecek.

*Öğrenciler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin veya taksitli olarak yatırabilecek. Bu kapsamda anlaşmalı bankaların sunduğu 6 aya kadar taksit imkanından yararlanabilecek. Bu işlemlerden dolayı umre yolcusundan herhangi bir ücret farkı alınmayacak.

2018 UMRE FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2018 umre organizasyonlarında en düşük ücret 3 bin 285 TL, en yüksek ücret ise 7 bin 120 TL olarak belirlendi. Öğrenciler için ise fiyatlar 3.285 TL'den başlayacak.

Ramazan ayında düzenlenecek umre tur programı ve ücretleri ise ayrıca ilan edileceği bildirilirken; bazı programlarda yalnız sabah kahvaltısı ve akşam yemeği imkânı sağlanacak. Bazı programlarda ise sabah, akşama ek olarak öğlen için kumanya verilecek. 5 ayrı dönem halinde gerçekleştirilecek turlar 7-11-14 ve 30 günlük olarak planlanırken, özel umre turları da programa eklendi. Diyanet yarıyıl tatili zamanında da öğretmen, öğrenci ve veliler için 11 günlük özel indirimli ve taksitle ödeme imkanı olan umre programı düzenleyecek.