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Eğlenceli ama özgür değil

Eğlenceli ama özgür değil
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ziyareti sonrası ile ilgili konuştu. Fransız gazetesi 'a konuşan Macron, Melania Trump'ın çok eğlenceli biri olduğunu söyledi. ABD Başkanı 'ın eşi Melania ile çok iyi vakit geçirdiğini anlatan 65 yaşındaki "Benzer espri anlayışımız vardı. Beraber çok güldük. Ama çok fazla koruma altında yaşıyor. Bunun için üzüldüm. Güvenlik sebebiyle yeterince özgür değil. Yanında korumalar olmadan hiçbir şey yapmasına müsaade edilmiyor. Beyaz Saray'ın penceresini bile açamıyor. Ben ise 'te her gün istediğim gibi gezip, alışveriş yapıp, kafelerde oturabiliyorum" dedi.
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