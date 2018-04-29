Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Beyaz Saray ziyareti sonrası Melania Trump ile ilgili konuştu. Fransız gazetesi Le Monde'a konuşan Macron, Melania Trump'ın çok eğlenceli biri olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania ile çok iyi vakit geçirdiğini anlatan 65 yaşındaki First Lady "Benzer espri anlayışımız vardı. Beraber çok güldük. Ama çok fazla koruma altında yaşıyor. Bunun için üzüldüm. Güvenlik sebebiyle yeterince özgür değil. Yanında korumalar olmadan hiçbir şey yapmasına müsaade edilmiyor. Beyaz Saray'ın penceresini bile açamıyor. Ben ise Paris'te her gün istediğim gibi gezip, alışveriş yapıp, kafelerde oturabiliyorum" dedi.
Eğlenceli ama özgür değil
Etiketler: Beyaz Saray , Le Monde , donald trump , First Lady , Melania Trump , Paris
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.