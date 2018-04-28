Terör örgütü FETÖ üyeliği ve ajanlık faaliyetlerinden tutuklanan rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması için ABD'li 66 senatör tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazılmasının arkasından da FETÖ'cü organizasyon çıktı.

AMBARGO ÇAĞRISI

"Brunson serbest bırakılsın" mektubu gönderilmesi organizasyonunda öne çıkan isim olan ABD'nin Oklahoma Eyaleti Cumhuriyetçi Parti kongre üyesi senatörü James Lankford ve arkadaşları, konuyu ABD kamuoyuna da taşımaya çalışarak Brunson serbest bırakılmazsa Türkiye'ye F35 savaş uçaklarının satışı ve ABD'li işadamlarının yatırımları konusunda ambargo konulmasını dahi talep ediyor. Daha önce teröristbaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi için Trump'a mektup yazan Lankford, Romanya'da yakalanan FETÖ'cü Enes Kanter'in Türkiye'ye iade edilmemesi için de girişimde bulunmuştu.

HİMMET PARASIYLA GEZİ

Erdoğan'a FETÖ'cü rahip Brunson'un serbest bırakılmasını isteyen senatörler arasında, FETÖ'nün Amerika'daki okullarının organizasyonları ve promosyon gezilerinde yer alan isimler de var. Erdoğan'a mektup gönderen senatörlerden Tammy Baldwin, 2015'te FETÖ'nün ABD'deki terör organlarından biri olan TAA'nın konuğu olarak FETÖ'cülerce ağırlandı ve o tarihten sonra örgüt organizasyonlarında boy gösterdi. Senatör Chris Coons FETÖ ile işbirliğini o kadar geniş tutmuş ki fotoğraf albümü, FETÖ'cülerle dolu. Senatör Bob Menendez, FETÖ'nün Türkiye'de Müslümanlara bağış için toplanan himmet paralarının FETÖ tarafından bağış adı altında alan ABD'li siyasetçilerden. Bu isimler, ayrıca ABD İstanbul Başkonsolosluğunda yakalanan FETÖ casusu Metin Topuz'un serbest bırakılması için ABD Başkanı Trump'a mektup yazan 14 senatör arasında da yer alıyordu.

FETÖ'CÜLER İZLİYOR

Brunson'un yargılandığı duruşmaya katılan ABD'li senatör Thom Tillis'in de FETÖ'nün himmet paralarıyla Türkiye'ye geldiği belirlenmişti. Tillis, örgütün Amerikan Kongresi'ndeki lobi çalışmalarını yapan Türk Amerikan İttifakı'ın (TAA) 2015 Mart'ındaki yemeğinde boy göstermişti.