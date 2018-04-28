;
Yol Durumu
  1. Bir adayları bile yok!
  2. Vah çocuklar

kavgası!

Ekmek kavgası!
Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, " yemeyin" açıklamasıyla tartışma başlattı. Karatay'ın bu çıkışı, fırıncıları kızdırdı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır" ifadelerini kullandı. Sağlık için erkeklerin günde 200-250, kadınların 150- 200 gram ekmek tüketmesi gerektiğini belirten Balcı, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunludur. Fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok" açıklamasını yaptı.
Etiketler: , ,
  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar