Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, "Ekmek yemeyin" açıklamasıyla tartışma başlattı. Karatay'ın bu çıkışı, fırıncıları kızdırdı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır" ifadelerini kullandı. Sağlık için erkeklerin günde 200-250, kadınların 150- 200 gram ekmek tüketmesi gerektiğini belirten Balcı, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunludur. Fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok" açıklamasını yaptı.
Ekmek kavgası!
Etiketler: halil ibrahim balcı , Canan Karatay , ekmek
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
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