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'da teröristlere ait 8 sığınak imha edildi

Lice ve Kulp ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, 8 sığınak tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 106 kilogram esrar, 5 bin 974 kök Hint keneviri ve 103 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi



'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 8 sığınağın imha edildiği bildirildi.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 10:30
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