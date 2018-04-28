Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 sığınağın imha edildiği bildirildi.
Diyarbakır'da teröristlere ait 8 sığınak imha edildi
Lice ve Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 8 sığınak tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 106 kilogram esrar, 5 bin 974 kök Hint keneviri ve 103 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 sığınağın imha edildiği bildirildi.
Etiketler: Diyarbakır , PKK , uyuşturucu madde
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