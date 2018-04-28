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Dersimiz şiddet

Dersimiz şiddet
İstanbul Üsküdar'da iki öğrenci önceki etti. Durum velileri bildirildi. Veliler, okul bahçesinde birbirine girdi. Muhammet Şah Taşkesen (36), uyruklu İsmail Emin'i bıçakladı. Emin, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Taşkesen ise gözaltına alındı.

Furkan KARA
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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