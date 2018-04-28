Dersimiz şiddet

İstanbul Üsküdar'da Necmiye Güniz İlköğretim iki öğrenci önceki kavga etti. Durum velileri bildirildi. Veliler, okul bahçesinde birbirine girdi. Muhammet Şah Taşkesen (36), Suriye uyruklu İsmail Emin'i bıçakladı. Emin, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Taşkesen ise gözaltına alındı.
Furkan KARA
Furkan KARA
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