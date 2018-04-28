Cinayet var

İhmal yine can aldı. Çatı yenileme çalışması yapılan binadan kalas düştü. Küçük çocuk öldü. Olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. 6. sınıf öğrencisi Melih (11), ağabeyi Semih (13) ve arkadaşlarıyla birlikte iki katlı binanın yakınında dondurma yiyip sohbet ediyordu. İnşaatta güvenlik önlemi yoktu. Melih'in başına kalas düştü.
Küçük çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Ağabeyi bağırarak yardım istedi. Baba Seyfi Güngör ile anne Serap Güngör, oğullarını kucaklayarak hastaneye götürdü. Talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi yıkıldı. Güngör'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazeyi acılı baba ve yakınları teslim aldı. Melih'in cenazesi dün helallik için evinin önüne götürüldü. Gözyaşları adeta sel oldu aktı. Küçük çocuk, toprağa verildi. Bina sahibiyle çatı çalışması yapan bir kişi gözaltına alındı. Ağabey Semih Güngör, "Dondurma yiyorduk. Binada çalışıyorlardı. Kardeşimin üstüne kalas düştü. Kanlar içinde yere yığıldı. Babam geldi. Buradan otomobille hastaneye götürdük. Orada da hayatını kaybetti" dedi.
Küçük çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Ağabeyi bağırarak yardım istedi. Baba Seyfi Güngör ile anne Serap Güngör, oğullarını kucaklayarak hastaneye götürdü. Talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi yıkıldı. Güngör'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazeyi acılı baba ve yakınları teslim aldı. Melih'in cenazesi dün helallik için evinin önüne götürüldü. Gözyaşları adeta sel oldu aktı. Küçük çocuk, toprağa verildi. Bina sahibiyle çatı çalışması yapan bir kişi gözaltına alındı. Ağabey Semih Güngör, "Dondurma yiyorduk. Binada çalışıyorlardı. Kardeşimin üstüne kalas düştü. Kanlar içinde yere yığıldı. Babam geldi. Buradan otomobille hastaneye götürdük. Orada da hayatını kaybetti" dedi.
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