Yıllanmış dehşet

Öfkeli koca, eşini rahatsız eden adamı tek bıçak darbesiyle öldürdü. Olay dün Konya'da yaşandı. Emlakçılık yapan Uğur Kart (34) geçen salı günü, 8 yıldır eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Reşit Aydın'ın (46) işlettiği spor salonuna gitti. Yemek yiyen Aydın'ı karın bölgesinden bıçakladı. Salonda çalışan ve Kart'ın elinden bıçağı almaya çalışan Şefik İyierdem ise elinden yaralandı. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi. Zanlının spor salonuna elinde bıçakla girip, Reşit Aydın'ı bıçakladığı ve ikisinin de merdivenlerden düştüğü görüldü. Hastaneye kaldırılan Aydın, ameliyata alındı. 7 litre kan verildi. Ancak hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, katil zanlısını tren yolu üzerinde gözyaşı dökerken yakaladı. Kart, "8 yıldır sabrediyordum. Psikiyatri ilaçlarını kullanmaya başladım. Reşit'i aradım ve eşimi rahatsız etmemesini söyledi. O da bana 'sen bana bir şey yapamazsın' dedi. Çok sinirlendim ve evden bıçağı alarak çıktım. Bıçakladım" dedi.
Uğur Kart, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
(7 litre kan verildi fayda etmedi)
Halit TURAN
Uğur Kart, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
(7 litre kan verildi fayda etmedi)
Halit TURAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.