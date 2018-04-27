15 Temmuz darbe girişimi sırasında Turkuvaz Medya'yı işgale kalkışan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na yönelik davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nde görülen davada mahkeme heyeti 131 sanıktan 55'ini müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

15 Temmuz'un en yüksek rütbeli şehidi olan kurmay albay Sait Ertürk ile aHaber'i işgale giden askerlerin şehit ettiği Servet Asmaz'ın aralarında bulunduğu 4 kişinin öldürülmesine ilişkin ayrıca müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Durdu Selim Ayçetin ile Fatih Sönmez'e ise "Anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan başka davalarda yargılandıkları için ayrıca ceza verilmedi. Ancak kasten öldürme suçundan bu iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıktı.



ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Darbe teşebbüsü sırasında Turkuvaz Medya'yı işgal etmeye kalkışan FETÖ'cü hainler, seramik ustası Servet Asmaz'ı (44) da şehit etmişti. Topkule Kışlası'ndaki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkan birliklerden biri de aHaber ve atv kanalları, Takvim ve Sabah gazetesinin bulunduğu Beşiktaş'taki Turkuvaz Medya binasını ele geçirmek için gönderilmişti. Burada darbecilere karşı direnenlerden biri de seramik ustası Asmaz'dı. Darbeciler G3 piyade tüfekleri ile halkın üzerine ateş açtı. Darbecilere tepki gösteren Asmaz, doğrudan hedef gözetilerek vuruldu. TEM'in Gaziosmanpaşa'daki Avrupa Konutları'na yakın bir noktada vurulan Asmaz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı



20 AĞIR MÜEBBET

Necdet Köstek, Özkan Ö., Latif Ağaçbacak, Abdullah Budak, Apdullah Özdemir, Bayram Bekdemir, Bayram K., Ercan Eker, Fatih Karabulut, Mehmet Çataklı, Mehmet Kocatepe, Mehmet Purtaş, Mehmet Türk, Musa Odabaş, Ömer E., Rasim Erkan, Sedat Çelik, Fatih Sönmez, Durdu Kavakçetin ve Vural Dizdaroğlu.



35 MÜEBBET

Lütfi Demirhan, Gökhan Sevinç, Mete Pişkin, Sadık İpek, Ahmet P., Alpaslan K., Muharrem Aktaş, Hasan Can, Umut M. Taşdemir, Ali A.Kılıç, Alparslan Güner, Furkan Gürtaş, Gökhan Alabay, Hakan Yelkovan, İsmail Çelik, Mahmut Tarman, Mehmet Arı, Mucahit Meletli, Osman Dündar, Selamet S., Şükrü A., Veli Yıldırım, Yüksel K., Zafer Mengelli, Alettin Baydan, Burak Baykın, Emre G., Fatih Şahan, Fırat Gültekin, Hasan K., İbrahim Ş., Mustafa K., Onur Çetin, Ümit Akkurt ve Seyit Remzi Yalçın.