Tunceli merkez ve Nazımiye ilçesi kırsallarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Tunceli merkez ve Nazımiye ilçesi kırsallarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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