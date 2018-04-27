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  1. Türkiye'yi tehdit eden ABD'ye tokat gibi yanıt

'de 'ya büyük darbe

merkez ve Nazımiye ilçesi kırsallarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 07:20
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