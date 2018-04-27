Trafik kavgası kanlı bitti. Travesti, genç adamı bıçaklayarak öldürdü. Olay 23 Nisan'da Bursa'da yaşandı. 20 yaşındaki Görkem Bayraktar trafikte aracı ile giderken, travesti Derya Yıldırım (49) ile yol verme meselesinden tartıştı. Yıldırım küfrederek, evine gitti. Bayraktar, kapısına dayandı. İkili arasında boğuşma başladı. Travesti, genç adamı bıçakladı, ardından da kaçtı. Ağır yaralı olan Bayraktar, peşinden koşmaya çalışsa da, aşırı kan kaybettiği için büfenin önünde yığılıp kaldı. Sağlık ekiplerine haber verildi.
BAĞIRSAKLARI PARÇALANDI
Bayraktar, yoğun bakıma alındı. Karın bölgesinde bıçakla derin bir kesik olduğu ve bağırsaklarının parçalandığı öğrenildi. İki gündür yoğun bakımda olan talihsiz genç dün sabah hayatını kaybetti. Polis, Derya Yıldırım'ı yakaladı. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görkem Bayraktar, Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan Timurtaşpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi. Acılı anne ise cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.
BAĞIRSAKLARI PARÇALANDI
Bayraktar, yoğun bakıma alındı. Karın bölgesinde bıçakla derin bir kesik olduğu ve bağırsaklarının parçalandığı öğrenildi. İki gündür yoğun bakımda olan talihsiz genç dün sabah hayatını kaybetti. Polis, Derya Yıldırım'ı yakaladı. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görkem Bayraktar, Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan Timurtaşpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi. Acılı anne ise cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.