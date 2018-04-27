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Trakesti!

’da travesti Derya, yol verme yüzünden tartıştığı genci bıçaklayarak katletti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Trakesti!
Trafik kavgası kanlı bitti. Travesti, genç adamı bıçaklayarak öldürdü. Olay 23 Nisan'da 'da yaşandı. 20 yaşındaki Görkem Bayraktar trafikte aracı ile giderken, travesti Derya Yıldırım (49) ile yol verme meselesinden tartıştı. Yıldırım küfrederek, evine gitti. Bayraktar, kapısına dayandı. İkili arasında boğuşma başladı. Travesti, genç adamı bıçakladı, ardından da kaçtı. Ağır yaralı olan Bayraktar, peşinden koşmaya çalışsa da, aşırı kan kaybettiği için büfenin önünde yığılıp kaldı. Sağlık ekiplerine haber verildi.



BAĞIRSAKLARI PARÇALANDI
Bayraktar, a alındı. Karın bölgesinde bıçakla derin bir kesik olduğu ve bağırsaklarının parçalandığı öğrenildi. İki gündür yoğun bakımda olan talihsiz genç dün sabah hayatını kaybetti. Polis, 'ı yakaladı. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. , Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan Timurtaşpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi. Acılı anne ise cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.


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