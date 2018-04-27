Sandık ufukta görününce CHP karıştı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını göze alamadı. Diğer partilerle görüşüp ittifak aradı. Ama bir türlü istediği 'çatı adayı'nı bulamadı.



Parti içindeki isimlere de sıcak bakmadı. Muharrem İnce'nin "Sen yoksan ben varım" teklifine de şöyle karşı çıktı: Adayımız ekonomiden anlayan sakin biri olacak!



ARANIYOR

Sosyal medyada en az 50 bin takipçisi olan

Bol bol tweet atan,

1.80 boyunda sesi gür çıkan,

Kolay sinirlenmeyen

Ağzı laf yapan,

Dolara, faize, enflasyona uzaktan bakan, IMF'nin bir dediğini iki etmeyen,

Dış çevrelerde hatırı sayılan

İşçi dostu görünen ama aynı zamanda patronları da kollayan,

Seyahat engeli bulunmayan,

Ağır vasıta ehliyeti olan

Askerliğini yapmış tercihen erkek,

Prezentabl aday aranmaktadır

Not: Akbil ve yemek partiden...

ZAFER ŞAHİN