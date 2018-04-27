Sandık ufukta görününce CHP karıştı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını göze alamadı. Diğer partilerle görüşüp ittifak aradı. Ama bir türlü istediği 'çatı adayı'nı bulamadı.
Parti içindeki isimlere de sıcak bakmadı. Muharrem İnce'nin "Sen yoksan ben varım" teklifine de şöyle karşı çıktı: Adayımız ekonomiden anlayan sakin biri olacak!
ARANIYOR
Sosyal medyada en az 50 bin takipçisi olan
Bol bol tweet atan,
1.80 boyunda sesi gür çıkan,
Kolay sinirlenmeyen
Ağzı laf yapan,
Dolara, faize, enflasyona uzaktan bakan, IMF'nin bir dediğini iki etmeyen,
Dış çevrelerde hatırı sayılan
İşçi dostu görünen ama aynı zamanda patronları da kollayan,
Seyahat engeli bulunmayan,
Ağır vasıta ehliyeti olan
Askerliğini yapmış tercihen erkek,
Prezentabl aday aranmaktadır
Not: Akbil ve yemek partiden...
ZAFER ŞAHİN
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