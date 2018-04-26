FETÖ elebaşının yeğenine 21 yıl hapis

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'Karşıyaka eyalet yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 27 Mayıs 2016 tarihinde, İzmir'de polis tarafından operasyon düzenlendi. Örgütün 'okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu' olduğu iddia edilen ve aynı zamanda örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni olan Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, tutuklu 14 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, yeğen Gülen hakkında, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar, diğer sanıklar hakkında da 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme verdiği ara kararla Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen, Mehmet Daşönü ve Ersin Topuz'un dosyasını 'Karşıyaka eyalet yapılanması' davasından ayırarak, bu 3 kişinin ayrıca yargılanmasına karar verdi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen duruşmasına Mehmet Mezher Gülen, Mehmet Daşönü ve Ersin Topuz ile avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan ve suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Gülen, kendisine soyadının Gülen olmasından dolayı kumpas kurulduğunu belirterek, "Sadece soyadımın Gülen olması ve kapatılan Özel Yamanlar Koleji'nde çalışıyor olmamdan suçlanıyorum. Gerçekler bir gün ortaya çıkacaktır. Benimle ilgili gerçekler görmezlikten geliniyor. Bu dava siyasi bir davadır." görüşünü ileri süren Gülen, "Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Bana isnat edilen bir eylemim yoktur. Profesyonel bir eğitimci olarak 28 yıl çalıştım. Hakkımdaki suçlamalar, örgüt üyeliği ve yöneticiliği için de yeterli değildir" dedi. Örgütün hiyerarşik düzeni içinde olmadığını öne süren Gülen, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığını yönündeki suçlamaları da kumpas olarak değerlendirerek, "Adaletin tecelli edeceğini ve beraat edeceğimi biliyorum. Mahkemeye yalvarıyorum ve beraatime karar verilmesini istiyorum. Hakkımda hüküm verilecekse de cezam kesinleşene kadar tutuksuz yargılanmak istiyorum. Çünkü yürüyemeyen bir annem ve hasta bir kardeşim var. Onların bana ihtiyacı var. 24 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mehmet Daşönü ve Ersin Topuz da suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Gülen'e 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 21 yıl, sanık Topuz'a 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 11 yıl, Daşönü'ne de aynı suçtan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıp sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.