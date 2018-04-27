Asım firarda!

Afacan bebek gece yarısı evden kaçtı. Filmleri aratmayan olay dün Adana'da yaşandı. Gece çalışan Betül Pınar Erdoğan, oğlu Asım'ı ev sahiplerine bıraktı. Sabaha karşı uyanan Asım, evin açık unutulan kapısından dışarı çıktı. Yaklaşık 200 metre evden uzaklaştı. Gece karanlığında DSİ'ye ait sulama kanalına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada bölgedeki bir otelde çalışan Serkan Koç, yalnız başına yürüyen bebeği kucağına aldı. Asım Erdoğan'ı otelin lobisine getirdikten sonra da polisi aradı. Olay yerine sevk edilen polisler, çevredeki apartmanları gezerek, küçük Asım'ın anne-babasına aradı. Bu sırada çocuğun evde olmadığını farkeden Erdoğan'ın ev sahipleri, açık olan kapıdan dışarı çıktı. Ev sahipleri, polislerin kucağındaki minik Asım'ı görünce rahat bir nefes aldı. Polis, Betül Pınar Erdoğan'ın çalıştığı için çocuğun kendilerine teslim edilmesini isteyen ev sahiplerinin talebini geri çevirmek zorunda kaldı. Bir süre sonra ise küçük Asım olay yerine gelen anneye teslim edildi. Anne Betül Pınar Erdoğan, çocuğunu bıraktığı ev sahibinin aynı zamanda arkadaşı olduğunu ve kimseden şikayetçi olmadığı bildirildi. Çocuğu farkeden otel görevlileri ise "Bebek firarda filmi gerçek oldu" dedi. Öte yandan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre 1.5 yaşındaki Asım Erdoğan'ın, uyanıp, tek başına sokaklarda geziyor. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan küçük çocuk, açık kapıdan geçiyor. Gece karanlığında merdivenden inip binadan çıkıyor.
Gece uyanan minik Asım, evin kapısının açık olduğunu fark ediyor.
Daha sonra sessizce kapıdan çıkıyor.
Ardından merdivenlerden iniyor ve gözden kayboluyor.
Gece uyanan minik Asım, evin kapısının açık olduğunu fark ediyor.
Daha sonra sessizce kapıdan çıkıyor.
Ardından merdivenlerden iniyor ve gözden kayboluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.