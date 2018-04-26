Türkiye'nin eğittiği 200 Suriyeli polis, Halep'in Türkiye'ye sınır ilçesi Azez'de törenle mezun edildi.
Türkiye'nin eğittiği Azezli polisler göreve hazır
Türkiye'nin eğittiği 200 Suriyeli polis adayı için Halep'in Azez ilçesinde ant içme töreni düzenlendi.
Etiketler: 200 Suriyeli , Türkiye , PKK , Halep , DEAŞ , Azez emniyeti , TÜRK BAYRAKLARI
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