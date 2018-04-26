;
Yol Durumu
  1. ABD'den THY'ye tebrik!

'nin eğittiği Azezli polisler göreve hazır

'nin eğittiği polis adayı için 'in Azez ilçesinde ant içme töreni düzenlendi.

Etiketler: , , , , , ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe 21:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar