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'de 17 yaşındaki kıza yumrukla saldırın çıkarıldı

'de 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kıza yumrukla saldıran hakkında, ilk duruşmaya katılmadığı için çıkarıldı.


KADIKÖY'DE 17 YAŞINDAKİ KIZA YUMRUKLU SALDIRIDA FLAŞ GELİŞME!

'de 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kıza yumrukla saldıran hakkında, ilk duruşmaya katılmadığı için çıkarıldı.

Anıl Koray'ın darp ettiği B.G.K. ve babası ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatları duruşmada hazır bulundu. Hakim, MERNİS sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan sanığa, tensiple çıkarılan duruşmaya zorla getirilme kararının tebliğ edilemediğini söyledi.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 14:20
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