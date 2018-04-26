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Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar

Sarıyer'de bulunan   Başkonsolosluğu önüne saat 11.20 sıralarında gelen  Y.İ .(29) “’i getirsinler. Benim kardeşim Ogün cezaevinde. Kendimi yakacağım" diye bağırdı.

ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar
İstanbul Başkonsolosluğu önünde kendini yakma girişiminde bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından engellendi.

Sarıyer'de bulunan Başkonsolosluğu önüne saat 11.20 sıralarında gelen Y.İ .(29) "'i getirsinler. Benim kardeşim Ogün cezaevinde. Kendimi yakacağım" diye bağırdı. Kendini yakma girişiminde bulunan kişiyi gören Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri ikna girişiminde bulundu. Y.İ'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri bu kişiyi etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 14:15
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