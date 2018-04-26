Denizli'nin Honaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 14.37'de merkez üssü Honaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, ilçede meydana gelen depremde şu ana kadar kendilerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

Devecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizli'de merkez üssü Honaz olan 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe genelinde olumsuzluk olup olmadığını araştırdıklarını kaydetti.

İlçe merkezi ve köylerde yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve diğer ekiplerin inceleme yaptıklarını dile getiren Devecioğlu, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok çok şükür. İlçede jandarma, emniyet, bütün ekipler sahayı kontrol halinde." dedi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde saat 14.37'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlenmişti.