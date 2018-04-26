;
Yol Durumu
  1. A Haber'i işgal davasında karar!

'de 4,2 büyüklüğünde

'nin Honaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Başkanı Devecioğlu: "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok"

Denizlide korkutan deprem

'nin Honaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Yönetimi Başkanlığından () yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 14.37'de merkez üssü Honaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Başkanı Turgut Devecioğlu, ilçede meydana gelen depremde şu ana kadar kendilerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

Devecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizli'de merkez üssü Honaz olan 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe genelinde olumsuzluk olup olmadığını araştırdıklarını kaydetti.

İlçe merkezi ve köylerde yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve diğer ekiplerin inceleme yaptıklarını dile getiren Devecioğlu, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok çok şükür. İlçede jandarma, emniyet, bütün ekipler sahayı kontrol halinde." dedi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde saat 14.37'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlenmişti.

Etiketler: , , , ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe 16:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar