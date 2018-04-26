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Yol Durumu
  1. KPSS’ye merada hazırlık
  2. Saldırgan kadın düşmanı

firarda

Çocuk firarda
Avustralya'da 12 yaşındaki bir , annesiyle tartıştı. kredi kartını aldı. Jetstar Havayolları'yla Bali'ye uçtu. Bir otele yerleşti. Scooter kiraladı ve alkol aldı ancak otelin havuzunda paylaştığı bir video ile yakayı ele verdi. Çocuğun yeri, videoyu gören bir arkadaşının ailesine haber vermesi üzerine tespit edildi. Ertesi gün ise ebeveynleri, oğullarını almak üzere 'ye uçtu. Tatil kaçamağı aileye 8 bin dolarına (yaklaşık 25 bin TL) mal oldu.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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