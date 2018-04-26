Avustralya'da 12 yaşındaki bir çocuk, annesiyle tartıştı. Ebeveynlerinin kredi kartını aldı. Jetstar Havayolları'yla Bali'ye uçtu. Bir otele yerleşti. Scooter kiraladı ve alkol aldı ancak otelin havuzunda paylaştığı bir video ile yakayı ele verdi. Çocuğun yeri, videoyu gören bir arkadaşının ailesine haber vermesi üzerine tespit edildi. Ertesi gün ise ebeveynleri, oğullarını almak üzere Bali'ye uçtu. Tatil kaçamağı aileye 8 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 25 bin TL) mal oldu.
Çocuk firarda
Etiketler: Avustralya , çocuk , Bali , Ebeveynlerinin
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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