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’da nasıl oy pusulası kullanılacak? Bakan Gül canlı yayında açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit, Gül canlı yayında 'da kullanılacak oy pusulasını gösterdi.

İşte 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulası
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'da kullanılacak oy pusulasını gösterdi. TGRT Haber'de konuşan Gül, "24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak, parti amblemleri olmayacak" dedi.

İşte ilk kez 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak lerde kullanılacak oy pusulası...

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 15:55
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