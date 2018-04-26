Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulasını gösterdi. TGRT Haber'de konuşan Gül, "24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak, parti amblemleri olmayacak" dedi.
İşte ilk kez 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde kullanılacak oy pusulası...
İşte ilk kez 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde kullanılacak oy pusulası...
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