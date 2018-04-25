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'dan flaş açıklaması

Başkanı Güven, Anayasa Mahkemesi’nin 56. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Güven, törene gelişinde basın mensuplarının takvimine ilişkin sorusu üzerine, “Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz." dedi

YSKdan flaş seçim açıklaması
Yüksek Kurulu () Başkanı Sadi Güven, seçim takvimine ilişkin, "Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız" dedi.

YSK Başkanı Güven, Anayasa Mahkemesi'nin 56. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Güven, törene gelişinde basın mensuplarının seçim takvimine ilişkin sorusu üzerine, "Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız. Görmeden bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 10:19
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