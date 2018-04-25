;
Yol Durumu
  1. YSK'dan flaş seçim açıklaması

: "Oyumu Erdoğan'a veririm"

CHP Yalova Milletvekili , gündemde olan erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. İnce 'a oy verebileceğini açıkladı.

Muharrem İnce: Oyumu Erdoğana veririm

Dünkü CHP Parti Grubu'nda tüm gözlerin üzerine çevrildiği isimlerden biri olan CHP Yalova Milletvekili Habertürk'e dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunan İnce, şu çarpıcı çıkışlarda bulundu:

ADAY OLARAK KENDİNİ TARİF ETTİ
"Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26'yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim... Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı..."

SAĞ TABANI KONSOLİDE ETTİK
"İYİ Parti'ye 15 vekil vererek zaten sağ tabanı konsolide ettik. Bundan sonra soldan bir isim çıkarmalı CHP"

ERDOĞAN-GÜL ARASINDA KALIRSAM...
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık iddialarını değerlendiren İnce "Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm" dedi.

Etiketler: , ,
  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 10:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar