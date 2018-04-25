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Öğretmenlere seçim izni!

Öğretmenler 14 Haziran ve 25-29 Haziran arası idari izinli sayılacak

İdari izin müjdesi!

25 Haziran 2018 Pazartesi günün resmi tatil olup olmadığı hakkında resmi açıklama gelmedi. Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi bu seçim döneminde de okulların tekrardan eğitim ve öğretime hazır hale getirilebilmesi adına eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Okullar Pazartesi günü tatil olacaklar ancak devlet daireleri hizmet vermeye devam ediyor olacak. 25 Haziran 2018 Pazartesi günün resmi tatil olup olmadığı hakkında resmi açıklama gelmedi.

Okullar tatil edildikten sonra ise öğretmenler 1 ay okula gitmeye devam ediyor.

  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 18:11
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