İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ" SUÇLAMASIYLA...
Cumhuriyet savcısına ifade veren Erdoğan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Erdoğan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince saklandığı evde 20 Nisan'da gözaltına alınmıştı.
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