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'nün sözde " Adliyesi imamı" tutuklandı

'de, Fetullahçı /Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde " imamı" Mustafa Sayın Erdoğan tutuklandı. Saklandığı evde gözaltına alınan örgütün sözde adliye imamı Erdoğan, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla ceza evine gönderildi.

FETÖnün sözde İzmir Adliyesi imamı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ" SUÇLAMASIYLA...
Cumhuriyet savcısına ifade veren Erdoğan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Silahlı yöneticisi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Erdoğan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince saklandığı evde 20 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 18:14
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