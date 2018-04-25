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'den acı haber: 1 , 4 yaralı

’ın İlçesi kırsalında yürütülen operasyonda akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur olurken, 4 asker yaralandı.

Liceden acı haber: 1 şehit, 4 yaralı

İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. Teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur, oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 22:01
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