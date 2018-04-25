;
Yol Durumu
  1. Lice'den acı haber: 1 şehit, 4 yaralı
  2. Erdoğan: 24 Haziran seçimlerinden sonra...

gazetesi davasında karar

gazetesi İcra Kurulu Başkanı 'ı, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çaptıran mahkeme, Atalay'ın tahliye edilmesine karar verdi - Aynı suçtan Murat Sabuncu, , Mehmet Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Bülent Utku, Aydın Engin, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre İper de ceza aldı

Cumhuriyet gazetesi davasında karar

gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, gazetenin İcra Kurulu Başkanı "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Atalay'ın tahliyesine karar verildi.

27. 'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanık Akın Atalay'ın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç'i de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve muhabir 'ın da 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, aynı suçtan sanıklar Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay, Aydın Engin'in 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in 3 yıl dokuzar ay, Yusuf Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, bu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatlerine karar veren mahkeme, tüm sanıkların "güveni kötüye kullanma" suçundan beraatini kararlaştırdı.

Mahkeme, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Etiketler: , , , ,
  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 21:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar