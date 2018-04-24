Tarihi kavga!

Atatürk'ün simge haline gelen fotoğrafı iki il arasında tartışma konusu oldu. Uşak'ın Takmak Köyü'nün sakinleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Eylül 1922'de "Ordular ilk hedefinizi Akdeniz'dir ileri" emrinin simgesi haline gelen fotoğrafın kendi köylerinde çekildiğini iddia etti. Fotoğrafın, komşuları Afyonkarahisar tarafından sahiplenilmek istendiğini belirtti. Köylülerin iddiasına göre, Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ve silah arkadaşları Takmak Köyü'ndaki ağacın altında fotoğraf çektirmiş ve Atatürk burada "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini vermişti.
Ancak geçtiğimiz günlerde bazı gazete ve televizyonlarda fotoğrafın Afyonkarahisar'da çekildiği yolunda çıkan haber üzerine köylüler duruma tepki gösterdi. O fotoğrafın Takmak köyüne ait olduğunu belirten Takmak Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Terziler, Takmak Muhtarı Hulusi Çıvgın, ihtiyar heyeti ve köylüler bu yönde delilleri olduğunu belirtti, belgeleri gösterdi.
Ancak geçtiğimiz günlerde bazı gazete ve televizyonlarda fotoğrafın Afyonkarahisar'da çekildiği yolunda çıkan haber üzerine köylüler duruma tepki gösterdi. O fotoğrafın Takmak köyüne ait olduğunu belirten Takmak Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Terziler, Takmak Muhtarı Hulusi Çıvgın, ihtiyar heyeti ve köylüler bu yönde delilleri olduğunu belirtti, belgeleri gösterdi.
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