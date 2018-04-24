İran'da 11 kişinin öldüğü jet kazasında sona gelindi. Fransa'da kara kutuların analiz edilmesiyle birlikte hem kazaya ışık tutacak kayıtlara ulaşıldı, hem İran'da en başında beri varlığını hissettirdiği belirtilen bir kuşku giderildi. Türkiye, kaza sonrasında jette 3'ü mürettebat, 11 kişinin bulunduğunu iletti.