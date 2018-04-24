İran'da 11 kişinin öldüğü jet kazasında sona gelindi. Fransa'da kara kutuların analiz edilmesiyle birlikte hem kazaya ışık tutacak kayıtlara ulaşıldı, hem İran'da en başında beri varlığını hissettirdiği belirtilen bir kuşku giderildi. Türkiye, kaza sonrasında jette 3'ü mürettebat, 11 kişinin bulunduğunu iletti.
İran'da düşen jetle ilgili rapor tamam
İran'da düşen ve içinde bulunan 11 kişiye mezar olan jetle ilgili ön rapor tamamlandı. Raporun, bu hafta Türkiye’ye ulaşması ve kazanın üzerindeki sır perdesinin kalkması bekleniyor.
Etiketler: İran , jet , Mina Başaran
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