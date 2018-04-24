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  1. Çorap kralı FETÖ’ye 1.5 milyon yatırmış!

'da düşen le ilgili rapor tamam

'da düşen ve içinde bulunan 11 kişiye mezar olan le ilgili ön rapor tamamlandı. Raporun, bu hafta Türkiye’ye ulaşması ve kazanın üzerindeki sır perdesinin kalkması bekleniyor.

'da 11 kişinin öldüğü kazasında sona gelindi. Fransa'da kara kutuların analiz edilmesiyle birlikte hem kazaya ışık tutacak kayıtlara ulaşıldı, hem İran'da en başında beri varlığını hissettirdiği belirtilen bir kuşku giderildi. Türkiye, kaza sonrasında jette 3'ü mürettebat, 11 kişinin bulunduğunu iletti.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 07:25
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