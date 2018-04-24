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Çorap kralı ’ye 1.5 milyon yatırmış

’ın sahipleri, elebaşının talimatı üzerine ’ya 1.5 milyon TL yatırdı. Şüphelilerin terör örgütü üyeliğinden hapsi isteniyor

Çorap kralı FETÖ’ye 1.5 milyon yatırmış!

Türkiye'nin en büyük beş çorap üreticisinden biri olan şirketinin sahiplerine 'terör örgütü üyeliği' kapsamında dava açıldı. İhsan ve Ali Yarkın'ın 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akın Çorap'ın elebaşının talimatı üzerine 'ya 1.5 milyon TL yatırdığı ifade edildi.

TEPE YÖNETİCİLERİ İLE İRTİBATTA

Yıllık cirosu 50 milyon TL'ye ulaşan Akın Çorap, geçtiğimiz sene Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () denetimine geçti. Hazırlanan iddianamede, şüpheli İhsan Yarkın'ın FETÖ ile bağlantılı Giresun İş Hayatı Derneği üyesi olduğu ve örgütün tepe yöneticilerinden Ahmet Kara ile telefon irtibatının bulunduğu belirlendi.

BANK ASYA ORTAĞI

Şirketin asıl sahibi baba Ali Yarkın'ın ise Bank Asya'nın ortaklarından olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin şirketten FETÖ bağlantılı dernek ve vakıflara yaptığı himmet miktarına ise ulaşılamadı.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 05:26
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