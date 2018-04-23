Sütçüye sahip çıkın

Sağlıklı beslenme üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Dr. Yavuz Dizdar, 'Sağlıklı beslenme ve gelecek' adlı söyleşide vatandaşlarla buluştu. Yoğun ilgi gören Dizdar, birçok konuya değindi. Ünlü doktor şunları söyledi: "Herkesin çok iyi bildiği, ancak hiç kimsenin açıklayamadığı bir durum var; marketlerden alınan sütler ve yoğurtlar açıldıktan sonra bir türlü bozulmuyor. UHT teknolojisiyle 'steril' edildiği söylenen Tetrapak ambalajlı kutu sütler, kapağını açsanız bile bir ay kadar bozulmadan kalabiliyor. Oysa 'günlük' etiketiyle satılan sütlerde durum böyle değil, üç gün içerisinde tüketmek durumundasınız, yoksa kesiliyor. Hatta hazır yoğurdun üstünde olan kaymak sandığınız şey kaymak değil, sonradan üstüne konulan bir tabaka. Bunlar insan sağlığına zararlı olan üretimler, hazır yoğurt ve süt tüketmeyin. Elinizden geldiğince mahalle sütçülerine sahip çıkın."
'TÜBERKÜLOZ RİSKi VAR'
Ulusal Süt Konseyi ise son zamanlarda artış gösteren açık süt için vatandaşı uyardı. Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, "Bu sütler brusella, tüberküloz gibi hayvan hastalıklarının insanlara geçişi konusunda risk taşır. Açık sütler zararlı mikroorganizmalar ve zararlı kimyasallar içerebilir. Kaynağı belli olan sağlıklı ambalajında sütleri tercih edin"dedi. Bu durum sosyal medya kullanıcalarını da ikiye ayırdı, tartışmalar yaşandı.
'TÜBERKÜLOZ RİSKi VAR'
Ulusal Süt Konseyi ise son zamanlarda artış gösteren açık süt için vatandaşı uyardı. Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, "Bu sütler brusella, tüberküloz gibi hayvan hastalıklarının insanlara geçişi konusunda risk taşır. Açık sütler zararlı mikroorganizmalar ve zararlı kimyasallar içerebilir. Kaynağı belli olan sağlıklı ambalajında sütleri tercih edin"dedi. Bu durum sosyal medya kullanıcalarını da ikiye ayırdı, tartışmalar yaşandı.
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