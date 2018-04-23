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  1. Genelkurmay'dan 23 Nisan'a özel afiş

'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (23 Nisan 2018 tahminleri)

Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı. Peki ama bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli tahminleri...

Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Sivas çevreleri ile Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde (3 ila 5 derece) artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 24

İstanbul: Az bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu 25

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 09:44
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