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Başkanlığı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehit çocuklarının da yer aldığı özel afiş hazırladı.

Genelkurmaydan 23 Nisana özel afiş

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan özel afiş, Başkanlığının internet sitesinde paylaşıldı.

Afişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadesi yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığının logosu ve Türk bayrağının da kullanıldığı görselde, şehit çocuklarının fotoğraflarına yer verildi.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 09:19
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