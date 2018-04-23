Drone darbesi

Suudi Arabistan önceki gece karıştı. Başkent Riyad'ın Huzame bölgesindeki Kraliyet Sarayı çevresinde silahlar patladı. Haber ajansları ülkede darbe yapıldığı iddiasını ortaya attı. Ancak gerçek sonradan anlaşıldı. Yaşanan kargaşanın sarayın üzerinde uçurulan bir drone yüzünden kaynaklandığı ortaya çıktı. Suudi Arabistanlı bazı yetkililere dayandırılan haberlerde ise Kral Selman bin Abdulaziz'in, "drone"un emniyet güçleri tarafından düşürüldüğü sırada Riyad'daki sarayında bulunmadığı aktarıldı.
UÇUŞ İZNİ ALINACAK...
Bunun üzerine yetkililer bir karar aldı. İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki, drone kullanımı ile ilgili kanunun neredeyse bitmek üzere olduğunu ve son aşamalarına gelindiğini açıkladı. Bundan sonraki yapılacak uçuşların ise önceden kendilerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı. Ve "drone" meraklılarının güvenlik güçlerinden izin alarak uçuş yapabileceklerini açıkladı.
ÇİFTLİK EVİNDE MİYDİ ?
Olay gecesi Kral Selman'ın kendisine ait bir çiftlik evinde bulunduğu iddia edildi. Ancak bu bilgi doğrulanmadı. Oğlu Prens Selman'la ilgili bilgi verilmedi.
UÇUŞ İZNİ ALINACAK...
Bunun üzerine yetkililer bir karar aldı. İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki, drone kullanımı ile ilgili kanunun neredeyse bitmek üzere olduğunu ve son aşamalarına gelindiğini açıkladı. Bundan sonraki yapılacak uçuşların ise önceden kendilerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı. Ve "drone" meraklılarının güvenlik güçlerinden izin alarak uçuş yapabileceklerini açıkladı.
ÇİFTLİK EVİNDE MİYDİ ?
Olay gecesi Kral Selman'ın kendisine ait bir çiftlik evinde bulunduğu iddia edildi. Ancak bu bilgi doğrulanmadı. Oğlu Prens Selman'la ilgili bilgi verilmedi.
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