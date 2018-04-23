;
Yol Durumu
  1. A'jan'an ikili
  2. Panik'ada'k

si

’daki ’nda önceki gece silah sesleri yükseldi. yapıldığı iddia edildi. Ancak yetkililer bir ’un düşürüldüğünü bildirdi. Bunun üzerine ülke genelinde drone uçuşlarına yasak getirildi

Drone darbesi
Suudi Arabistan önceki gece karıştı. Başkent Riyad'ın Huzame bölgesindeki çevresinde silahlar patladı. Haber ajansları ülkede yapıldığı iddiasını ortaya attı. Ancak gerçek sonradan anlaşıldı. Yaşanan kargaşanın sarayın üzerinde uçurulan bir yüzünden kaynaklandığı ortaya çıktı. lı bazı yetkililere dayandırılan haberlerde ise bin Abdulaziz'in, "drone"un emniyet güçleri tarafından düşürüldüğü sırada Riyad'daki sarayında bulunmadığı aktarıldı.

UÇUŞ İZNİ ALINACAK...
Bunun üzerine yetkililer bir karar aldı. İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki, drone kullanımı ile ilgili kanunun neredeyse bitmek üzere olduğunu ve son aşamalarına gelindiğini açıkladı. Bundan sonraki yapılacak uçuşların ise önceden kendilerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı. Ve "drone" meraklılarının güvenlik güçlerinden izin alarak uçuş yapabileceklerini açıkladı.



ÇİFTLİK EVİNDE MİYDİ ?
Olay gecesi Kral Selman'ın kendisine ait bir çiftlik evinde bulunduğu iddia edildi. Ancak bu bilgi doğrulanmadı. Oğlu 'la ilgili bilgi verilmedi.
Etiketler: , , , , ,
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar