;
Yol Durumu
  1. ‘Başarı’ tek ölçü!..

'nde yangın paniği

İstanbul Üsküdar’da bulunan ve eski adı Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) olan Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi’nin kafeterya bölümünde yangın çıktı.

İstanbulda hastane yangını

Yangın, saat 03.00 sıralarında Selimiye Mahallesi'nde bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki kafeterya bölümünde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı kafeterya kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise uzman itfaiye erlerinin yapacağı incelemelerin ardından belli olacak.

Etiketler:
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 06:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar