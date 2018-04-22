Trafik kavgasında çılgına dönen TIR sürücüsü tırpanla dehşet saçtı. Olay önceki gün İzmir'de yaşandı. TIR şoförleri sözlü olarak tartışmaya başladı. Tansiyon aniden yükseldi, arbede çıktı. Ellerine levye alan ikili birbirine girdi. Bu sırada, kavgayı gören bir vatandaş araya girerek tarafları ayırdı. Fakat sinirlerine hakim olamayan şoför, yol kenarında ot biçen bir işçinin tırpanını aldı. Saldırya geçti. Korku dolu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Kavgayı ayıran kişi tarafından sakinleştirilen TIR şoförleri, olay yerinden uzaklaştı. Kavga burada son bulurken, yaşanan olayın görüntüsü sosyal medya platformlarında gündem oldu. TIR şoförünün tartıştığı diğer şoförün üzerine tırpanla yürümesi görenleri ürküttü.
"Tır"lattı
İzmir’de TIR şoförleri kavga etti. Taraflardan biri, tırpanla saldırıya geçti. Dehşet anları saniye saniye görüntülendi
Etiketler: İzmir , TIR şoförleri , kavga , tırpan dehşet
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.