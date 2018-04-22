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"Tır"lattı

’de etti. Taraflardan biri, tırpanla saldırıya geçti. Dehşet anları saniye saniye görüntülendi

Tırlattı
Trafik sında çılgına dönen TIR sürücüsü tırpanla dehşet saçtı. Olay önceki gün 'de yaşandı. sözlü olarak tartışmaya başladı. Tansiyon aniden yükseldi, arbede çıktı. Ellerine levye alan ikili birbirine girdi. Bu sırada, kavgayı gören bir vatandaş araya girerek tarafları ayırdı. Fakat sinirlerine hakim olamayan şoför, yol kenarında ot biçen bir işçinin tırpanını aldı. Saldırya geçti. Korku dolu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Kavgayı ayıran kişi tarafından sakinleştirilen TIR şoförleri, olay yerinden uzaklaştı. Kavga burada son bulurken, yaşanan olayın görüntüsü sosyal medya platformlarında gündem oldu. TIR şoförünün tartıştığı diğer şoförün üzerine tırpanla yürümesi görenleri ürküttü.
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