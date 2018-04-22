Sözleşmeli fuhuş

Fuhuş yaptırdıkları kadınlara protokol imzalatan fuhuş çetesi yakayı ele verdi. Olay Adana'da meydana geldi. Emniyet güçleri, 17 Nisan'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine baskın yaptı.
9 kişi gözaltına alındı. 23 kadın ise kurtarıldı. Ali K. (34), Muhittin B. (45), Hüsnü Ö. (31), Hıdır A. (49), Harun Ö. (31), Yaşar Y. (57), Erol A. (36), Mehmet K. (50) ve İkbal K. (50) tutuklandı. Mağdurların ifadelerine göre, şüphelilerin kadınları otoyol ve parklarda fuhuş yaptıracak kişiye götürüp, kişi başı bin lira para aldığı, her ilişkiden de yüzde 50 pay istediği saptandı. Kadınlara imzalattıkları sözleşmede ise "Kadını bulan bin lira para alır. Her fuhuştan yüzde 50 pay alır. Geriye kalan yüzde 50'yi ise aracılık eden alır. Kadınlar güzel giyinip bakımlı olmalı" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.
9 kişi gözaltına alındı. 23 kadın ise kurtarıldı. Ali K. (34), Muhittin B. (45), Hüsnü Ö. (31), Hıdır A. (49), Harun Ö. (31), Yaşar Y. (57), Erol A. (36), Mehmet K. (50) ve İkbal K. (50) tutuklandı. Mağdurların ifadelerine göre, şüphelilerin kadınları otoyol ve parklarda fuhuş yaptıracak kişiye götürüp, kişi başı bin lira para aldığı, her ilişkiden de yüzde 50 pay istediği saptandı. Kadınlara imzalattıkları sözleşmede ise "Kadını bulan bin lira para alır. Her fuhuştan yüzde 50 pay alır. Geriye kalan yüzde 50'yi ise aracılık eden alır. Kadınlar güzel giyinip bakımlı olmalı" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.
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