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karıştı

’de ve kendi adaylıklarını açıkladı. Partililer isyan etti...

CHP karıştı
CHP'de Cumhurbaşkanlığı için aday kesinleşmezken Genel Başkanı yine adaylığını açıklayamadı. Tutuklu milletvekili 'nu 'nde ziyareti sonrası gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, kendi adaylıklarını açıklayan milletvekilleri ve 'e tepki gösterdi.



"Biri çıkacak ben olacağım, biri çıkacak ben olacağım böyle bir anlayış olmaz." diyen lideri "Bizim bir parti meclisimiz var oturup konuşacağız cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ne olmalı, nasıl olacak konuşacağız" dedi. CHP Sözcüsü da Yılmaz ve Engin'e tepki göstererek "Bunları ciddiye almayın" açıklaması yaptı. Öztürk Yılmaz ise yaptığı açıklamada adaylığının sulandırıldığını ancak kendisinin ısrarlı bir şekilde ciddi olduğunun altını çizdi.



Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirlemek için önceki gün Muharrem İnce ile görüştükten sonra dün Selin Sayek Böke ve 'i ziyaret etti ve görüş aldı. Kılıçdaroğlu yarın ise SP lideri ile görüşeceğini açıkladı.
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