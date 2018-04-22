CHP karıştı

CHP'de Cumhurbaşkanlığı için aday kesinleşmezken Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine adaylığını açıklayamadı. Tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyareti sonrası gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, kendi adaylıklarını açıklayan milletvekilleri Öztürk Yılmaz ve Didem Engin'e tepki gösterdi.
"Biri çıkacak ben olacağım, biri çıkacak ben olacağım böyle bir anlayış olmaz." diyen CHP lideri "Bizim bir parti meclisimiz var oturup konuşacağız cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ne olmalı, nasıl olacak konuşacağız" dedi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da Yılmaz ve Engin'e tepki göstererek "Bunları ciddiye almayın" açıklaması yaptı. Öztürk Yılmaz ise yaptığı açıklamada adaylığının sulandırıldığını ancak kendisinin ısrarlı bir şekilde ciddi olduğunun altını çizdi.
Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirlemek için önceki gün Muharrem İnce ile görüştükten sonra dün Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'i ziyaret etti ve görüş aldı. Kılıçdaroğlu yarın ise SP lideri ile görüşeceğini açıkladı.
"Biri çıkacak ben olacağım, biri çıkacak ben olacağım böyle bir anlayış olmaz." diyen CHP lideri "Bizim bir parti meclisimiz var oturup konuşacağız cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ne olmalı, nasıl olacak konuşacağız" dedi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da Yılmaz ve Engin'e tepki göstererek "Bunları ciddiye almayın" açıklaması yaptı. Öztürk Yılmaz ise yaptığı açıklamada adaylığının sulandırıldığını ancak kendisinin ısrarlı bir şekilde ciddi olduğunun altını çizdi.
Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirlemek için önceki gün Muharrem İnce ile görüştükten sonra dün Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'i ziyaret etti ve görüş aldı. Kılıçdaroğlu yarın ise SP lideri ile görüşeceğini açıkladı.
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