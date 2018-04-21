Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

24 Haziran'da yapılacak kritik seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteciler Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Böyle bir program yeni planlanmadı tabi. Benim çok önceden verdiğim sözdü gerek Okan'a gerek Serpil'e ve Mustafa beye. Böyle olunca NTV'de bu programı gerçekleştirelim dedik. Bu akşam bizi yurtdışında da izleniyor olacağız. Ülkemiz demokrasisi için, ekonomimiz için birlik beraberliğimz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; ERKEN SEÇİM ÖNCEDEN KONUŞULDU MU?) Erken seçim konusu, AK Parti olarak bizim prensiplerimiz arasında olmamıştır. Fakat tabi son cumhur ittifakını beraber gerçekleştirdiğimiz müttefikimizin bu açıklaması durumu değerlendirmemizi gerektirdi. Ve böylece buraya geldik. Yoksa önceden kesinlikle bir görüşme söz konusu değil. Kaldı ki cumhurbaşkanlığı seçimine daha 1,5 yıl var. Ama biz bunu düşünmedik. Bizim düşündüğümüz tek şey ülkemizin huzuru, refahı ne durumda? Eğer milletimiz bize devam derse devam ederiz. Seçim tarihi için okulların kapatılma tarihini gözettik.SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR: Askerimizi ve Özgür Suriye Ordusu'nu tebrik ediyorum. Afrin harekatında 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye tarafından ciddi tehditler aldığımız yerler var.(ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ): Kuzey Suriye'deki üsler kime karşı? Biz paramızla ABDden silah alamıyoruz ama bu terör örgütlerine ne yazık ki ABD, koalisyon güçleri ücretsiz olarak bu silahları, bu mühimmatı verebiliyor. Demek ki tehdit nereden geliyor? Öncelikle stratejik ortaklardan geliyor.(ERKEN SEÇİM): YSK seçim takvimini açıklayınca yol haritamızı belirleyeceğiz. Temayül yoklamasını yapacağız, çünkü temayül olmadan milletvekili adaylarımızı belirmek doğru olmaz.(CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ): Kuvvetler ayrılığı çok daha güçlü olacak. Özel sektörde başarılı arkadaşlara kabine teklifi yapabiliriz. Ekonomiyi de emanet edebiliriz neden etmeyelim?(SEÇİMDE AK PARTİ- MHP İTTİFAKI): Bizim özellikle MHP ile normal şartlarda dahi azami müştereklerimiz var. Ama CHP ile asgari müştereğimiz yok. Yerli ve milli ittifakı CHP ile yürütmek mümkün değil. CHP'nin bakışı yerli ve milli değil. Türkiye'yi şikayet edeni, milli olarak değerlendirebilir misiniz? İttifakın ruhu şüphesiz ki var. Bu, kardeşlik ruhudur. Bu ittifaka da tarafların saygı duyması, başarıyı getirecektir. Mühür hangi tarafa vurulursa onun hanesine yazılacaktır. Tüm bunlarla beraber oradaki sayının bir tane bile fazla olması dahi, ittifakı güçlü yapabilir. Cumhur ittifakının başkan adayı zaten bellidir.(ASKERİ ALANDA YERLİ ÜRETİM): Yerli jet uçaklarını da yapmak durumundayız. Denizaltı için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel sektörü teşvik ediyoruz. Bu işte özel sektör olsun

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