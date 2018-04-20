"KARARLARI KAMUOYUNA DUYURACAĞIZ"

Yarından itibaren vermemiz gereken kararları vereceğiz" diyen YSK Başkanı Güven, verdikleri kararları da kamuoyuna duyuracaklarını belirterek gerçekleşecek seçimin Türkiye ve millet için hayırlı olmasını diledi.





"UYUM YASASINI BEKLİYORUZ"

Erken seçimde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan 100 bin imza konusuna ilişkin ise Güven, "100 bin imza ile ilgili çıkacak bir uyum yasasını bekliyoruz. Çeşitli ihtimallere göre biz hazırlığımızı yaptık. Meclisten çıkacak yasaya göre de genelgemizi hazırlayıp gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.