TBMM Genel Kurulu'nda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge 386 oyla kabul edilerek, yasalaştı.

552 Sıra Sayılı Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkında Önerge" AK Parti, MHP ve CHP'nin oyları ile TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Oylama öncesinde HDP'li milletvekilleri Genel Kurul salonundan ayrıldı.

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