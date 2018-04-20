Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katıldıktan sonra Mabeyn Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın konvoyunun girişinin ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bulunduğu araç konvoyu Mabeyn Köşkü'ne giriş yaptı. Erdoğan ve Hakan Fidan saat 18.00 itibariyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katıldıktan sonra Mabeyn Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın konvoyunun girişinin ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bulunduğu araç konvoyu Mabeyn Köşkü'ne giriş yaptı. Erdoğan ve Hakan Fidan saat 18.00 itibariyle bir araya geldi.
Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , hakan fidan , Mabeyn Köşkü , MİT
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