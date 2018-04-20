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Erdoğan 'ı kabul etti

, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katıldıktan sonra 'ne geçti. Erdoğan'ın konvoyunun girişinin ardından Müsteşarı 'ın bulunduğu araç konvoyu Mabeyn Köşkü'ne giriş yaptı. Erdoğan ve Hakan Fidan saat 18.00 itibariyle bir araya geldi.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 18:13
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