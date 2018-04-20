KILIÇDAROĞLU

Henüz adayını belirleyemeyen ve "hazırlıksız yakalandık" gibi açıklamalara sığınan CHP cephesi ve parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, daha önce birçok kez erken seçim çağrısı yapması dikkat çekti.Ankara'da siyasi kulislerde erken seçim konuşulurken CHP genel başkanı ise hangi ayda olacağını işaret etti.Ankara kulislerinde en yüksek sesle konuşulan olay: 2017'de genel seçimlerin yapılacağıydı. AK Parti 'de bu yönde açıklamalar olurken, Devlet Bahçeli de parti kurmaylarına 'Hazır' olmaları emrini verdi. En net tarih ise CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'ndan geldi.Erken seçim için hükümete hodri meydan diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına Nisan'a hazır olun talimatı verdi.

24 EKİM 2017: "17 AY BEKLEMEYELİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamada bulundu ve "17 ay beklemeyelim seçimler için. Buyrun gelin seçimleri erken yapalım. El mi yaman bey mi yaman. Kim milletten kaçmıyor çıksın ortaya. Bu kadar açık bu kadar net söylüyorum. Gidelim millete. Sen milletten korkmuyorsan, gel kardeşim açıkça sana meydan okuyorum" dedi.



28 EKİM 2017: "BUYRUN SEÇİM YAPALIM"

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) tarafından eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün anısına "Prof. Dr. Erdal İnönü'nün İzinde Siyasette Uzlaşma Kültürü" başlıklı anma toplantısı düzenlendi.





Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısında bulundu. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yineleyerek, "Demokrasiyi öneriyoruz. Buyurun seçim yapalım. Kazanan kim olur, hepimiz oluruz. Korkuyorlar. Çünkü onlar demokrasiye inanmıyorlar" dedi.



31 EKİM 2017: "HODRİ MEYDAN"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sana açıkça milletin önünde 'hodri meydan' diyorum" dedi.







"YÜREĞİN YETİYORSA GEL SEÇİM YAPALIM"

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Eğer yüreğin yetiyorsa gel, erken seçim yapalım! İktidarınız altında can çekişen millet iradesinin, demokrasinin namusunu kurtaralım!" iddiasında bulundu.







Tüm bu erken seçim çağrılarına ve meydan okumalarına rağmen muhalefet cephesinden erken seçim kararına karşı getirilen "baskın seçim" eleştirileri, her seçimde sandıkta milletten tokat yiyen zihniyetin bir başka bahanesi olarak değerlendirildi.



CHP'DE HÜSRANIN ADI: KILIÇDAROĞLU

Muharrem İnce de verdiği bir röportajda Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "2013'te bu parti yanlış bir iş yaptı. Ben grup başkan vekiliydim. Televizyondan öğrendim cumhurbaşkanı adayımızı. MYK üyeleri, genel başkan yardımcıları da bilmiyordu. Genel başkan tek başına karar verdi." dedi.