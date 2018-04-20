Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), havacılık devi Boeing'den "Yılın Tedarikçisi Ödülü" aldı.

Uluslararası havacılık projelerinin küresel düzeyde rekabetçi ve önemli bir ortağı olan TAI, 2006'dan bu yana çeşitli iş paketleriyle Boeing ile iş birliği yapıyor.

Boeing her yıl, tüm dünyada uzay ve havacılık materyalleri, teknolojisi ve hizmetleri alanlarındaki üstün performansları dolayısıyla küresel tedarik zincirinde bulunan 13 ayrı şirkete 13 farklı kategoride "Yılın Tedarikçisi Ödülü" veriyor.

Kaliteli ve zamanında teslimat performanslarıyla yeni iş paketlerinin alımına öncülük eden TAI, diğer tedarikçilere göre fark yaratmayı sürdürüyor. Geçen yılki performansıyla Boeing tarafından büyük beğeni ve takdir toplayan şirket, iddialı yükselişini somutlaştırdı.

Boeing'in stratejik hedeflerini destekleyen ve başarısına riskleri paylaşarak katkıda bulunan TAI, bu yıl "Alliance" kategorisinde Yılın Tedarikçisi Ödülü'nü almaya hak kazandı.

TAI, ödüle, 2 bin 500'ü ABD'de bulunan toplam 13 bin tedarikçi arasından uzandı.





TAI'nin ödülünü, ABD'de düzenlenen törende, kurumun Genel Müdürü Temel Kotil aldı.

Kotil, ödüle ilişkin, "İlk defa bu ödülü almak Boeing ile olan iş birliğimizin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İş birliğimize güç katan bu ödül Boeing ile ortaklığımızı taçlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın da "Boeing olarak TAI ile endüstriyel iş birliğimizden, TAI'nin müşterilerimize olan desteğinden ve Türkiye'nin havacılık endüstrisinin kapasitesini ve kalitesini ilerletme çalışmalarından gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TAI'nin, kalite, zamanında teslimat performansları ve karşılanabilirlik hedeflerinde Boeing ile çalışan üstün performanslı bir tedarikçi olduğunu vurgulayan Sargın, Yılın Tedarikçisi Ödülü'nü TAI'ye vermekten dolayı büyük heyecan duyduklarını kaydetti.