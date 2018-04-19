DÜNYA BASINI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı erken seçim çıkışının ardından, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan merakla beklenen açıklama geldi. Erdoğan "Erken seçim teklifine olumlu yaklaşıyoruz" ifadesinde bulunurken, 24 Haziran'ı işaret etti. Dünya basını haberi son dakika olarak duyurdu.
Dünya basını erken seçim kararını böyle gördü!
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısından sonra dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik bir görüşme yapıldı. Bahçeli ile yarım saat süren toplantısının ardından kurmaylarıyla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantının sonrasında basın açıklaması yaptı. Erdoğan basın açıklamasında erken seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı. Erdoğan’ın bu açıklaması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte dünya basının 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerle ilgili son dakika olarak geçtikleri haberler:
DÜNYA BASINI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Le Figaro , Die Welt , financial times , Erken seçim , The Guardian , 24 Haziran , Recep Tayyip Erdoğan , MHP , seçim , CNN International , son dakika , Türkiye
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