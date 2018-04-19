DÜNYA BASINI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı erken seçim çıkışının ardından, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan merakla beklenen açıklama geldi. Erdoğan "Erken seçim teklifine olumlu yaklaşıyoruz" ifadesinde bulunurken, 24 Haziran'ı işaret etti. Dünya basını haberi son dakika olarak duyurdu.