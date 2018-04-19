;
Yol Durumu
  1. Fatih Portakal CHP'ye sinirlendi

Dünya basını kararını böyle gördü!

lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında çağrısından sonra dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik bir görüşme yapıldı. Bahçeli ile yarım saat süren toplantısının ardından kurmaylarıyla da bir araya gelen bu toplantının sonrasında basın açıklaması yaptı. Erdoğan basın açıklamasında erken lerin 2018 tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı. Erdoğan’ın bu açıklaması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte dünya basının 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerle ilgili olarak geçtikleri haberler:

DÜNYA BASINI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı çıkışının ardından, bugün Cumhurbaşkanı 'dan merakla beklenen açıklama geldi. Erdoğan "Erken teklifine olumlu yaklaşıyoruz" ifadesinde bulunurken, 'ı işaret etti. Dünya basını haberi olarak duyurdu.

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
  • 19 Nisan 2018, Perşembe 11:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar