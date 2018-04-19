Tüm kısımları tamamlandığında İstanbul'un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu havadan görüntülendi. Mahmutbey'de inşaatın bitmemesi nedeniyle şehir içine bağlanan KMO'nun bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşuyor.
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının son durumu havadan görüntülendi
Tüm kısımları tamamlandığında İstanbul'un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu havadan görüntülendi. Mahmutbey'de inşaatın bitmemesi nedeniyle şehir içine bağlanan KMO'nun bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.