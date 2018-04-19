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Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının son durumu havadan görüntülendi


Tüm kısımları tamamlandığında İstanbul'un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu havadan görüntülendi. Mahmutbey'de inşaatın bitmemesi nedeniyle şehir içine bağlanan KMO'nun bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşuyor.
  • 19 Nisan 2018, Perşembe 12:17
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