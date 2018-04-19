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Erdoğan, li milletvekilleri ile bir araya geldi

ve Genel Başkanı , AK Partili milletvekilleri ile parti genel merkezinde kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile bir araya geldi

, 24 Haziran açıklamasının ardından bugün Genel Merkezinde bakanlar ve partinin tüm milletvekilleriyle bir araya geliyor.

TÜM VEKİLLER KATILIYOR
Bu toplantı açıklamasının ardından yapılacak ilk geniş kapsamlı toplantı olacak. Şu sıralar kabine üyeleri ve milletvekilleri genel merkeze geliyor. Öte yandan toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklamasından önce planlanmıştı ancak toplantıya 50 milletvekili katılacaktı. Erken seçim kararının ardından toplantıya tüm milletvekilleri ve parti kurmaylarının katılması yönünde karar alındı.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 12:25
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