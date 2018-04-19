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Eski üyelerine operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 7'si eski personeli 8 kişi gözaltına alındı

Eski Danıştay üyelerine FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 7'si eski personeli 8 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt içi kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 eski Danıştay personeli ile kurumun FETÖ/PDY yapılanmasında görev aldığı tespit edilen ve kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Şüpheliler, Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 08:10
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